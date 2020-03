Kaley Cuoco ammette di essere 'ossessionata' da Love is blind su Netflix

L'abbiamo vista per dodici stagioni in The Big Bang Theory nel ruolo di Penny, aspirante attrice frivola e dai gusti semplici rispetto a Sheldon e ai suoi geniali amici nerd, e a quanto pare un lato di Kaley Cuoco rispecchia davvero questo suo aspetto anche nella realtà. L'attrice infatti impazzisce per un nuovo reality che spopola su Netflix.

Si tratta di Love is blind, uno show incentrato sull'idea degli appuntamenti al buio per trovare l'anima gemella, che prevede che in una prima fase i concorrenti possano conoscersi soltanto parlando attraverso un muro. Successivamente si formano le coppie, con tanto di proposta di matrimonio (come nel format italiano Matrimonio a prima vista), e si sperimenta così la vita da sposati.

Lo show, in streaming su Netflix dal 14 febbraio, ha conquistato Kaley Cuoco, che ha rivela di non poterne più fare a meno. Nelle sue storie su Instagram, che pubblica di solito al mattino molto presto, l'attrice racconta infatti cose come: "Mi sono alzata, ho fatto il caffè e ora sto finendo l'ultimo episodio di Love is blind perché ne sono ossessionata. Penso che questo potrebbe essere il mio prossimo argomento su Cup of Cuoco [le sue storie Instagram]. Non posso più fare a meno di questo show!"

Kaley Cuoco è stata recentemente protagonista di un cameo nascosto in Young Sheldon, in cui ha prestato la voce a... una piscina. "Avevo bisogno di una voce femminile e un po' sexy" ha raccontato Steve Molaro, co-creatore della serie spin-off, "e mi sono detto: Bene! Kaley è perfetta per questo!"

Alla fine dello scorso anno Kaley Cuoco, sempre molto attiva su Instagram, aveva invece pubblicato il suo Best Nine al'insegna di The Big Bang Theory.