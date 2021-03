Kaley Cuoco battuta ai Golden Globes, ma la prende con filosofia: la foto dell'attrice

Grazie alla sua interpretazione in The Flight Attendant, Kaley Cuoco si era guadagnata una nomination ai Golden Globes come miglior attrice in una serie comedy o musical. Il premio se lo è poi aggiudicato Catherine O'Hara per Schitt's Creek, ma l'ex star di The Big Bang Theory si è dimostrata molto sportiva e autoironica.

Kaley Cuoco è infatti diventata una grande fan di Schitt's Creek, e per sdrammatizzare la sua mancata vittoria ha pubblicato su Instagram una foto che mostra le "conseguenze" della notte dei Golden Globes. Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, l'attrice è seduta sul pavimento del suo salotto, con una bottiglia di champagne tra le mani e intorno a lei tranci di pizza, una torta e altri cibi mangiucchiati, oltre alle sue scarpe lasciate alla rinfusa.

"Volevo ringraziare... non importa!" ha scritto nella didascalia, come abbozzando il discorso di rito nel caso avesse vinto. Il post è stato molto apprezzato dai follower e da amici e colleghi di Kaley Cuoco, e ha superato in poche ore gli 800.000 like.

Qualche giorno fa, Kaley Cuoco ha dato qualche anticipazione sulla seconda stagione di The Flight Attendant, in cui riprenderà il ruolo della protagonista Cassie Bowden, per il quale inizialmente temeva la reazione dei fan. Parlando della decisione di Cassie di smettere di bere, ha raccontato: "Pensa che sia facile e rapido: Ehi, ci riuscirò! Ma imparerà presto che si tratta di un problema che dura tutta la vita, e che non si può risolvere dall'oggi al domani."