Kaley Cuoco, nuovo cameo per la star di The Big Bang Theory: 'La mia migliore esperienza!'

Abbiamo risentito recentemente la sua voce nel nuovo trailer di Harley Quinn 3, ma Kaley Cuoco continua dopo The Big Bang Theory ad avere un debole per le sitcom, e proprio in questi giorni, a quanto pare, ha realizzato uno dei suoi sogni: apparire in un episodio di Curb Your Enthusiasm.

Nel quarto episodio della stagione 11 del longevo show, infatti, Kaley Cuoco ha interpretato una optometrista che visita Larry David e deve fare i conti con la sua indecisione. Come se non bastasse, successivamente Larry parlando con il suo amico (nonché interesse romantico del personaggio di Kaley Cuoco) Freddy Funkhouser, interpretato da Vince Vaughn, gli racconta che lei ha fatto cadere un pezzo di uno snack sul pavimento e non l'ha raccolto. Dopo questa rivelazione, Freddy decide di lasciarla.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, sul suo profilo Instagram Kaley Cuoco ha condiviso alcune foto di scena del suo cameo in Curb Your Enthusiasm, scrivendo nella didascalia: "Quando spuntare una voce nella tua lista dei desideri finisce per essere la migliore esperienza di sempre. Grazie a tutti per questo momento!"

I nostalgici di The Big Bang Theory possono rinfrescarsi la memoria con le migliori scene di Penny nella sitcom terminata nel 2019. Tra gli impegni di Kaley Cuoco per l'immediato futuro c'è invece la seconda stagione di The Flight Attendant, in cui figura anche tra i produttori.