Kaley Cuoco: come è cambiata dalla Penny di The Big Bang Theory a The Flight Attendant

Dopo aver interpretato per anni un popolare personaggio di un'amatissima serie tv, è sempre difficile distaccarsene e cimentarsi in un nuovo progetto. Succede a tutti gli attori ed è stato così anche per Kaley Cuoco, per dodici anni Penny in The Big Bang Theory prima di diventare la protagonista di The Flight Attendant.

Conosciamo quali erano le preoccupazioni di Kaley Cuoco prima di tuffarsi nella nuova avventura. Rispetto a Penny, che faceva parte di quella che era a tutti gli effetti una sitcom, la sua Cassie Bowden di The Flight Attendant aveva qualche aspetto più complesso da esplorare. Si tratta anche in questo caso di una serie comedy, ma il personaggio di Kaley Cuoco è pur sempre un'alcolizzata che deve affrontare un trauma tenuto nascosto, e a tutto questo si aggiunge lo shock di uno sconosciuto morto nel suo letto.

Secondo la produttrice Sarah Schechter, la star di una sitcom sarebbe stata l'ultima attrice a cui affidare un ruolo del genere, ma The Flight Attendant è il primo titolo della Yes, Norman Producrtions della stessa Kaley Cuoco, che deteneva i diritti del romanzo da cui è tratta e che con il nuovo personaggio si è guadagnata una candidatura ai Golden Globes.

Steve Yockey, co-showrunner di The Flight Attendant, ha definito Kaley Cuoco "molto istintiva" e parlando del lavoro sul set ha aggiunto: "È stata in televisione praticamente per tutta la sua vita e ha come un sesto senso per certe cose. È divertente andare in profondità con lei. E condividiamo un atteggiamento simile nei confronti del set: un ambiente positivo produce un lavoro positivo."