Kaley Cuoco compie 38 anni: 'The Big Bang Theory? Preferisco guardare le prime stagioni'

Una serie lunga ben 12 stagioni non può evitare di andare incontro a dei cambiamenti nel corso degli anni, e lo stesso vale per i suoi protagonisti: in casi come quello di The Big Bang Theory, dunque, è più che comprensibile che rivedere le prime stagioni faccia un effetto diverso, per chi vi ha preso parte, rispetto al rivedere quelle finali.

A parlarne è stata Kaley Cuoco: l'attrice che oggi compie 38 anni e che aveva pensato di dire addio a The Big Bang Theory ha infatti ammesso di fare una certa fatica a riguardare gli ultimi episodi della popolarissima sit-com, proprio perché il sentirsi più vicina all'ultima Penny le rende più difficile il mettere le risate davanti all'emozione.

"Sono molto più a mio agio nel vedere le prime stagioni di The Big Bang Theory rispetto alle più recenti. Con le prime mi sembra di essere una persona diversa, quindi riesco a guardarle e ridere. Ma le più recenti sono difficili, sono ancora troppo emozionanti per me. Nella mia mente la serie sarebbe andata avanti per 27 anni, ma purtroppo tutto finisce prima o poi" sono state le sue parole. E voi, quali stagioni riuscite a riguardare con maggior piacere? Fatecelo sapere nei commenti!