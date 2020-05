Kaley Cuoco: cosa sta facendo in quarantena la star di The Big Bang Theory?

Kaley Cuoco, meglio nota per aver vestito i panni di Penny in The Big Bang Theory, è tornata di recente alla ribalta con il doppiaggio di Harley Quinn nella serie animata dedicata al personaggio DC: ma cosa sta facendo in quarantena?

Consultando il suo profilo Instagram è possibile vederla, in uno scatto pubblicato il 9 aprile, comoda sul divano mentre si gode la propria routine mattutina. Ancora in pigiama, con in mano una tazza piena di caffè americano e il suo cucciolo.

Un paio di giorni più tardi, Kaley Cuoco ha postato una foto in cui tiene in braccio un tenerissimo maialino: nella descrizione si può leggere che i maialini sono due (il secondo lo si può vedere nello scatto successivo), Leeroy e Wilbur! L'attrice afferma che sono stati "la miglior sorpresa della quarantena", segno di quanto Kaley Cuoco ami gli animali.

La Penny di The Big Bang Theory si dedica inoltre alle challenge per passare il tempo in casa. In un video pubblicato il 19 aprile è possibile vederla cimentarsi nella cosiddetta "koala challenge", in cui si arrampica letteralmente sul marito come fosse un albero. Povero Carl Cook!

Come infine dimostrano alcuni scatti successivi, per esempio quello del 26 aprile e del 4 maggio, trascorre le sue giornate in compagnia della sua dolce metà e dei cani. Alla pari di molti, insomma, sta sfruttando la quarantena per staccare un po' dal lavoro.

