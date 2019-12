Kaley Cuoco entusiasta dell'intenso lavoro nella serie The Flight Attendant

La star di The Big Bang Theory, Kaley Cuoco, dopo la fine della storica sit-com, conclusasi dopo dodici stagioni, non ha perso tempo e si è rimessa subito in pista lavorando a diversi progetti. Dopo aver prestato la voce a Harley Quinn nella serie animata DC, si sta dedicando alla nuova serie tv di HBO Max, intitolata The Flight Attendant.

Lo show segue il personaggio di Kaley Cuoco che si sveglia accanto ad un cadavere e cerca di ricostruire quello che le è successo. Un impegno molto intenso sul set, come dichiarato dalla stessa attrice, tramite Instagram:"Mi resta ancora qualche giorno per The Flight Attendant prima delle vacanze. Non ho mai lavorato così e lo adoro, lo adoro davvero".

Cuoco ha proseguito:"Per prima cosa mi sono alzata al mattino, sono l'ultima persona sul set. Beh, non sono...la troupe è fantastica. Di solito sono l'ultima attrice e sinceramente lo adoro. Svegliarmi prima ancora per fare yoga e un allenamento è stato impegnativo. Quindi vado a yoga perché ho un pick up alle 9".



The Flight Attendant dovrebbe arrivare su HBO Max nel 2020. Nel cast, oltre a Kaley Cuoco, troviamo interpreti del calibro di T.R. Knight, Michiel Huisman, Sonoya Mizuno, Colin Woodell, Merle Dandridge e Griffin Matthews.

Di recente Kaley Cuoco ha festeggiato con un video il suo 34esimo compleanno. Inoltre in un'intervista, l'attrice ha parlato delle difficoltà nel passaggio dalla sit-com a Harley Quinn.