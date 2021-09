Kaley Cuoco fotografata senza trucco: ecco com'è Penny di The Big Bang Theory al naturale

Il mondo dei social network negli ultimi anni ci ha permesso di fare piccoli salti nella vita privata delle star così da poter vedere qualche sprazzo della loro vita quotidiana. Così ad esempio, succede di poter entrare nella casa di una delle star più amate di The Big Bang Theory e di scoprire come è lontana dai riflettori dei red carpet.

Stiamo parlando naturalmente di Kaley Cuoco, amatissima interprete di Penny, che nel corso degli anni si è mostrata spesso e volentieri così come mamma l'ha fatta, senza trucchi e senza inganni e soprattutto, senza filtri. Bisogna dirlo, nel corso delle varie stagioni di The Big Bang Theory difficilmente siamo stati abituati a vedere una Kaley Cuoco particolarmente artefatta, l'attrice venga considerata dai fan di tutto il mondo come una vera e propria femme fatale.

Spesso l'attrice si mostra sui social in compagnia dei suoi animali totalmente al naturale, facendo accrescere ancora di più la stima che il pubblico ha nei suoi confronti. Reduce dall'annuncio della separazione da Karl Cook Kaley Cuoco ha condiviso un tenerissimo scatto col suo cagnolino. I due appaiono insieme a letto, forse di prima mattino. La star di The Big Bang Theory indossa un pigiama rosa con decori verdi e abbraccia dolcemente il suo amico a 4 zampe. Kaley Cuoco è molto attiva in difesa degli animali e con lei vivono ben 5 cani, tutti adottati e salvati da condizioni di vita assai difficili. E dunque, una donna tanto amante della natura e di chi in essa vive, non può che mostrarsi con grande soddisfazione anche senza filtri, così tutta acqua e sapone.