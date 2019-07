Kaley Cuoco è Harley Quinn invasata, scurrile e violenta nel primo trailer della serie tv

Dopo la pubblicazione del poster di Harley Quinn, la serie tv animata del DC Universe si è mostrata finalmente nel primo trailer ufficiale, che come al solito potete gustarvi all'interno dell'articolo.

Avvisiamo i più piccoli fra voi che il filmato contiene immagini violente, temi adulti e linguaggio scurrile.

La serie animata arriverà nell'autunno 2019, dunque mancano solo pochi mesi al debutto ufficiale dello show sul servizio streaming di casa DC. Ricordiamo che al momento, Titans a parte (che come sappiamo è affidato a Netflix), non si hanno notizie sulla distribuzione italiana dei prodotti DC Universe.

Tra i personaggi della serie Harley Quinn, comunque, saranno presenti anche il Joker, doppiato per l'occasione da Alan Tudyk, Posion Ivy e Spaventapasseri, insomma parecchi storici nemici del Cavaliere Oscuro. Nel cast vocale troveremo, tra gli altri, anche Lake Bell, Rahul Lili e JB Smoove.

Inoltre, Sanaa Lathan sarà Catwoman, con lo show che godrà anche delle apparizioni di Jim Gordon e ovviamente Batman (che, con un semplice "no", ha la battuta più divertente di tutto il trailer ... vedere per credere).

Ricordiamo che dopo il grande successo riscontrato dal personaggio in Suicide Squad, Harley Quinn tornerà in versione live-action (impersonata ancora una volta da Margot Robbie) sia nel film tutto al femminile Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), sia nel sequel/reboot The Suicide Squad diretto da James Gunn.