Kaley Cuoco è Harley Quinn nel teaser della nuova serie animata DC Universe

La serie animata su Harley Quinn ha trovato la sua protagonista: a dare la voce all'antieroina sarà Kaley Cuoco, star della fortunata serie comedy The Big Bang Theory. Trovate il teaser all'interno della notizia.

A completare il cast vocale troviamo Lake Bell (Wet Hot American Summer), Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story), Ron Funches (Powerless), JB Smoove (Curb Your Enthusiasm), Jason Alexander (Seinfeld), Wanda Sykes (Black-ish), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Natalie Morales (Bojack Horseman), Jim Rash (Community), Diedrich Bader (Veep), Tony Hale (Veep) e Chris Meloni (Law & Order: Special Victims Unit).

La Cuoco, attualmente impegnata con la produzione della 12° e ultima stagione di The Big Bang Theory, svolgerà anche il ruolo di produttrice esecutiva dello show tramite il suo banner Yes, Norman Production. L'annuncio è stato dato mercoledì durante la world premiere di Titans al New York Comic Con.

Il progetto, descritto come una serie action-comedy adulta, segue le vicende di Harley Quinn dopo la rottura dei rapporti con il Joker e il suo tentativo di diventare la "Quennpin" di Gotham City.

Lo show animato sarà prodotto per la nuova piattaforma DC Universe e sarà composto da ben 26 episodi da 30 minuti l'uno. La serie è sviluppate e prodotta da Warner Bros. Animation e i creatori di Powerless Justin Halpern, Patrick Schumacker e Dean Lorey.