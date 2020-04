Kaley Cuoco, una sua idea ha cambiato (in meglio) la voce di Harley Quinn

Dopo aver raggiunto la fama mondiale interpretando Penny nelle dodici stagioni di The Big Bang Theory, Kaley Cuoco si sta cimentando come doppiatrice nella serie animata Harley Quinn, nel ruolo della protagonista. L'attrice ha apportato un evidente cambiamento al personaggio, mettendo da parte il suo tipico accento newyorkese.

Justin Halpern, co-showrunner della serie, ha recentemente dichiarato che si tratta di una scelta della stessa attrice, che dopo un attimo di perplessità iniziale si è rivelata in effetti un'idea azzeccata.

"Posso raccontarti un aneddoto che spiega davvero quanto sia brava Kaley, quanto sia adatta per questa parte e quanto ci abbia lavorato: non fa quell'accento nello show" ha dichiarato a Entertainment Weekly. "Quando abbiamo iniziato per la prima volta, siamo rimasti un po' spiazzati perché è così iconico, è una parte importantissima del personaggio. Ma ci siamo seduti con Kaley e ne abbiamo parlato e lei diceva: Guarda, voglio portare un approccio diverso a tutto questo. Non voglio sembrare una che sta facendo la brutta copia della versione di qualcun altro."

Dopo averle lasciato la libertà di provare, continua Justin Halpern, "lei si sentiva come se potesse esprimersi molto meglio così. Noi eravamo incerti, ma ci siamo fatti convincere perché Kaley è una delle persone più belle che tu possa incontrare; è davvero gentile e premurosa. E la sua faccia diceva: Questo è ciò che voglio fare."

La seconda stagione di Harley Quinn è cominciata rivelando il destino di Batman, e la nuova versione di Harley "cattura davvero lo spirito del personaggio, ed è al 100% merito di Kaley", secondo Halpern, che ha recentemente parlato anche di una eventuale terza stagione di Harley Quinn. Kaley Cuoco, da parte sua, dopo The Big Bang Theory, era "entusiasta di poter mostrare al pubblico che poteva fare anche altre cose al di fuori del personaggio che interpretava da tempo."