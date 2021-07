Kaley Cuoco incontra il suo idolo: la foto con Sarah Paulson di American Horror Story

Pur essendosi guadagnata la fama mondiale grazie a The Big Bang Theory, anche un'attrice come Kaley Cuoco ha i suoi idoli e, quando le capita di incontrarli, si comporta esattamente come tutti i fan, emozionandosi e chiedendo una foto. Qualcosa del genere le è successo proprio in questi giorni, come ha raccontato nelle sue storie di Instagram.

Come possiamo vedere anche nell'immagine in calce alla notizia, Kaley Cuoco ha infatti incontrato per caso quelle che definisce "le sue due attrici preferite": una è Sarah Paulson di American Horror Story, l'altra è Beanie Feldstein (Booksmart - La rivincita delle sfigate).

"Quando sei in giro e ti imbatti casualmente nelle tue due attrici preferite e inizi una sessione di fan girl a tre vie per 20 minuti" ha scritto Kaley Cuoco nella didascalia. La foto mostra le tre attrici in posa all'interno di un negozio di abbigliamento.

Nonostante il problema con l'appartamento di Penny in The Big Bang Theory, il personaggio della giovane vicina di casa di Leonard e Sheldon è stato da subito amatissimo dai fan. La carriera di Kaley Cuoco, dopo le dodici stagioni della sitcom, è poi proseguita con The Flight Attendant, che a quanto pare è stata molto apprezzata da Sarah Paulson. Quest'ultima, infatti, ha a sua volta condiviso la foto della collega, scrivendo: "Sono letteralmente ossessionata da te, Kaley Cuoco. Meriteresti di vincere 5000 Emmy per The Flight Attendant".