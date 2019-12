Kaley Cuoco e Lake Bell in lotta: chi avrà più parolacce in Harley Quinn?

Chi avrebbe mai pensato di vedere due star contendersi il maggior numero di parolacce sul set? Eppure è proprio quello che sta accadendo negli studi di doppiaggio della serie animata Harley Quinn, dove sembra che Kaley Cuoco e Lake Bell non riescano proprio a mettersi d'accordo.

Stando alle dichiarazioni delle attrici, il problema avrebbe origine dal numero limitato di "parole poco consone" che possono essere dette in ogni episodio e dalle tabelle di marcia, che non renderebbero semplice l'alternanza al microfono

"Non doppiamo le scene insieme" afferma Bell in un'intervista: "Se non siamo nello studio di registrazione insieme il risultato è che spesso andiamo in conflitto"

Kaley Cuoco risponde "Riguardo a chi ne abbia di più, Lake ha detto l'ultima parola(ccia)?"

I creatori dello show Justin Halpern e Patrick Schumaker dichiarano: "Quando [alla Warner Bros.] hanno visto il primo episodio hanno notato che c'erano tantissime parolacce, ma quando nel secondo siamo arrivati a ben 21, per un totale di circa un minuto di audio, ci hanno imposto di mettere un limite. Così ne abbiamo scelto uno che fosse il più possibile arbitrario, non sappiamo se è quello corretto, ma attualmente la serie prevede 8 parolacce ad episodio"

Il problema sarebbe quindi qui: nessuna tra Cuoco e Bell vuole rinunciare alla quota maggioritaria ed essendo i loro personaggi, rispettivamente Harley Quinn e Poison Ivy, soliti utilizzare termini "poco eleganti", questi gli conferiscono anche una maggiore tridimensionalità.

Contrariamente alle difficoltà in studio di registrazione, le due beniamine del crimine andrebbero molto d'accorso e gli ideatori non escludono una possibile relazione tra Harley e Ivy. Per altre curiosità vi rimandiamo al trailer di Harley Quinn e alla prima apparizione del suo logo.