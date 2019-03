Kaley Cuoco, Mayim Bialik e Melissa Rauch in una foto dal backstage di The Big Bang Theory

La celebre sitcom ideata da Chuck Lorre e Bill Prady si appresta a raggiungere la sua naturale conclusione con il racconto delle ultime puntate della dodicesima stagione. Un curioso post pubblicato sul profilo Instagram dall’attrice Kaley Cuoco, l’interprete di Penny, ci mostra le donne del serial in un look decisamente nerd.

“I ruoli si sono invertiti” commenta la Cuoco a margine della foto. Nell’immagine in questione ritroviamo l’attrice assieme alle co-star Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) e Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) in un momento ripreso dal dietro le quinte del serial trasmesso dal canale CBS.

“Ho sempre pensato che sarebbe stato divertente se aveste fatto un episodio in cui voi eravate le nerd e i ragazzi erano voi” ha commentato un fan. Chissà se gli autori avranno ancora in serbo per gli spettatori eventuali stravolgimenti nel corso dei prossimi appuntamenti.

Nel frattempo è stato confermato che l’attrice Christine Baranski apparirà nel finale di stagione che, come già riportato, andrà in onda il 16 maggio. Ad annunciarlo è stata la stessa Baranski nel corso di una intervista ai SiriusXM Studios di New York. L’attrice riprenderà così il ruolo della madre di Leonard (Johnny Galecki), la dottoressa Beverly Hofstadter:

“Credo che sarò nell’ultimo episodio di Big Bang Theory. La cosa più divertente dello show è che interpreto questa donna molto fredda, una neuroscienziata molto famosa di Princeton, ed è la madre di Johnny, una donna rigida e nient’affatto sentimentale. C’erano molti episodi in cui non potevo trovarmi a Los Angeles per via di The Good Fight, per cui ho letteralmente girato puntate su Skype dall’ufficio del mio produttore a Brooklyn”.

La dodicesima stagione di The Big Bang Theory è attualmente trasmessa in Italia dal canale Premium Joi. Il prossimo appuntamento, intitolato “La deviazione della consumazione”, verrà mandato in onda il 18 marzo.