Kaley Cuoco: 'Nulla può essere paragonato a The Big Bang Theory'

The Big Bang Theory si è conclusa quasi due anni fa, ma il suo impatto sul mondo della televisione si fa ancora sentire. La sitcom della CBS ha lanciato molte star e tra queste c'è sicuramente Kaley Cuoco che ha avuto serie difficoltà ad affrontare la fine di una produzione a cui era veramente molto legata.

L'interprete di Penny in una recente intervista ha ammesso che nulla può essere paragonato a The Big Bang Theory, visto anche il grande impatto che ha avuto sulla sua vita e sulla sua carriera: "Quando ho iniziato a prendere in considerazione nuovi impegni lavorativi, mi sono resa conto che nulla sarebbe potuto essere paragonato a The Big Bang Theory. Come entità a sé stante, non avrò mai più nulla del genere...non avrò più quel cast, i soldi, il programma, i 12 anni... oglio dire, tutto è stato così intenso e folle".

Nonostante questo forte legame emotivo, la Cuoco è andata avanti con la sua carriera, riuscendo a raggiungere degli ottimi risultati con The Flight Attendant: "Ero tipo, OK, è chiaro che nulla sarà paragonabile a quello, non posso controllare cosa gli altri diranno di me a partire da questo momento, ma ero consapevole che mi sarei dovuta impegnare e sapevo che il mio progetto successivo sarebbe stato per me importante e che comunque gli avrei dato tutta l'importanza che meritava".

The Big Bang Theory ha rivoluzionato il mondo delle sit-com, assegnando un ruolo di primo piano ai nerd che fin qui erano sempre stati derisi e presi poco in considerazione. La serie CBS però non ci ha fatto solo ridere, se volete infatti, date uno sguardo alle scene più commoventi di The Big Bang Theory.