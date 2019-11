Kaley Cuoco aveva ottenuto un ruolo più oscuro in The Big Bang Theory

Uno dei punti di forza di The Big Bang Theory è stata senza dubbio l'alchimia che si è creata tra gli attori del cast principale, in particolare tra Jim Parsons, Johnny Galecki e Kaley Cuoco. Tuttavia inizialmente proprio quest'ultima avrebbe dovuto interpretare un altro personaggio, decisamente più oscuro dell'ingenua Penny.

A raccontarlo è stata proprio Kaley Cuoco nel corso di un video del dietro le quinte dello show, che verrà incluso in The Big Bang Theory: The Complete Series, nella versione home video.

"In realtà avevo fatto il provino per il pilot originale e non ero stata scritturata". Il provino non era per il ruolo di Penny, bensì per quello di Katie, una donna 'oscura, malinconica e infelice'. Quella partenza falsa ha permesso a Chuck Lorre di ripensare lo show in generale e soprattutto il ruolo della protagonista femminile.



"Era un casino. Non a causa degli attori ma perché non avevamo ancora capito bene i personaggi" ha confessato Lorre "Abbiamo dovuto superare l'incapacità di capire che se una donna si trova nell'ecosistema di Sheldon e Leonard avrebbe dovuto essere gentile con loro perché erano davvero vulnerabili". Ecco allora arrivare Penny.

"Chuck mi ha chiamata un anno dopo e mi ha detto 'Si tratta di un nuovo personaggio, vogliamo ci sia tu'. L'ho letto e mi sono sentita molto meglio di quanto non lo fossi l'anno precedente. Immagino fosse destinato ad esserlo" ha spiegato Cuoco.

In futuro Kaley Cuoco presterà la voce ad Harley Quinn nella serie animata della DC Comics, ed è produttrice esecutiva e protagonista di The Flight Attendant, una serie thriller su un'assistente di volo che viene coinvolta in un misterioso omicidio internazionale.