Kaley Cuoco parla della sua esperienza nella serie animata di Harley Quinn

Dopo aver scoperto la data di uscita di Harley Quinn 2, i fan del celebre personaggio dei fumetti DC saranno entusiasti di questa intervista a Kaley Cuoco, in cui l'attrice rivela come si è approcciata al ruolo della protagonista della serie.

Parlando ai microfoni di Entertainmet Weekly, la doppiatrice di Harley Quinn ha spiegato in che modo è riuscita a rendere questa versione del personaggio differente da quella di Margot Robbie: "Ci sono state tante Harley Quinn diverse, e Margot Robbie ha fatto un ottimo lavoro con lei in Suicide Squad, così ho deciso di volermi differenziare da loro. All'inizio volevano che usassi un forte accento di Boston, ma ho spiegato agli showrunner Justin e Patrick che la mia voce si riconosce facilmente, sarebbe stato un po' sciocco se avessimo fatto finta che non fosse Kaley a recitare. Alla fine è diventata io che urlo nel microfono, c'è molto di me e l'ho un po' fatta diventare una mia opera. Lo show è unico".

Molti, tra cui la stessa Kaley Cuoco, sono rimasti sorpresi dalla crudezza delle situazioni e dei dialoghi della serie, non aspettandosi questo livello da una produzione presente nel servizio streaming ufficiale della DC Comics: "Dopo aver letto anche solo le prime pagine del copione e quell'inizio, sono scoppiata a ridere. Capisci subito che sarà una serie molto politically incorrect e fuori di testa. Ma gli scrittori ci hanno messo tutta la loro abilità, creando anche situazioni tipo la possibile relazione tra Harley e Ivy... Chi l'avrebbe mai detto?".

In attesa dell'arrivo in Italia dello show vi lasciamo con il promo del finale di Harley Quinn.