Kaley Cuoco di The Big Bang Theory rivela di non vivere insieme al marito

Non tutte le relazioni romantiche sono uguali, e di certo non esiste una ricetta che funzioni allo stesso modo per tutte. Ad esempio Kaley Cuoco, famosa per il ruolo di Penny in The Big Bang Theory, nonostante abbia da poco festeggiato un anno di matrimonio non condivide ancora un tetto col marito.

"Abbiamo un matrimonio non convenzionale" ha rivelato l'attrice a E! News, "stiamo molto in luoghi diversi, non stiamo insieme tutti i giorni e personalmente penso sia importante. Funziona bene per noi. Se vogliamo prenderci in giro a vicenda su Instagram, rende la vita molto divertente."

Kaley Cuoco ha sposato Karl Cook, erede di un miliardario americano, il 30 giugno 2018. Nessun campanello d'allarme per la scelta di vivere in residenze separate, il loro matrimonio è solido e si tratta, tra l'altro, di una soluzione temporanea. "Stiamo costruendo la casa dei nostri sogni, alla fine staremo sotto lo stesso tetto per sempre" ha aggiunto l'attrice. Ora che l'amatissima serie The Big Bang Theory è giunta al termine, poi, ha molto più tempo libero da trascorrere con suo marito.

A proposito della conclusione della sitcom dopo 12 stagioni, Kaley Cuoco aveva ammesso qualche tempo fa di non aver parlato con nessuno dei colleghi dopo il gran finale della serie. Recentemente, però, ha postato una foto su Instagram con Johnny Galecki, che in The Big Bang Theory interpreta suo marito Leonard.

Nella fiction come nella vita reale, dunque, la vita di coppia di Kaley Cuoco procede a gonfie vele.