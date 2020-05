Kaley Cuoco ricorda The Big Bang Theory: 'Mi ha cambiato la vita'

Un anno esatto è trascorso dalla conclusione di una sit-com che ha segnato la storia della tv americana nell'ultimo decennio, The Big Bang Theory, e una delle star dello show, Kaley Cuoco, ha ripercorso la propria esperienza ultradecennale che le ha cambiato la vita, regalandole la notorietà in tutto il mondo con il personaggio di Penny.

In un post su Instagram, Kaley Cuoco ha ricordato la fine di The Big Bang Theory:"Un anno fa come oggi abbiamo mandato in onda il nostro finale della serie BBT. Le persone mi chiedono ogni giorno, è stato difficile andare avanti? Ero triste? Felice? Come potrei fare qualcos'altro dopo? Come si confronta? Mi manca? La verità è che lo show ha cambiato la mia vita in 100 diversi modi e indipendentemente da dove mi porti la mia carriera, lo devo sempre a questo show e alla mente dietro di esso. "Non dimenticare mai da dove vieni e non distogliere mai gli occhi da dove stai andando" ha concluso il post Cuoco, a corredo di una foto che ritrae il cast della serie.



Nonostante abbia detto addio a Penny, Kaley Cuoco è tornata nell'universo di The Big Bang Theory prestando la propria voce alla serie prequel, The Young Sheldon, in una scena nella quale il giovane Sheldon (Ian Armitage) si fa prendere dal panico per un test di nuoto che deve sostenere a scuola, diventando ansioso per via dei batteri presenti nella piscina. La piscina risponde alle inquietudini di Sheldon proprio con la voce di Kaley Cuoco.

Kaley Cuoco reciterà nella serie tv thriller The Flight Attendant, oltre a produrre e prestare la propria voce al personaggio di Harley Quinn nella serie animata dedicata al personaggio DC.



Su Everyeye trovate la recensione del finale di The Big Bang Theory.