Kaley Cuoco rivela il ruolo che le è scappato per un soffio: 'Ero devastata'

Dopo The Big Bang Theory Kaley Cuoco ha avuto un bel daffare con la serie animata di HBO Max su Harley Quinn e la popolare The Flight Attendant, ma c'è un ruolo che le è sfuggito e che ancora non riesce a dimenticare...

In una recente intervista Kaley Cuoco ha infatti rivelato di non aver ottenuto un ruolo a cui teneva molto, e che credeva sarebbe stato suo.

"Ce ne è una piuttosto recente" racconta ai microfoni di Glamour, parlando di delusioni professionali in quanto a ruoli mancati "Era per il sequel di Knives Out".

"Ero convinta che la parte fosse mia, ma poi è andata a Kate Hudson" spiega Cuoco "Ero così convinta che l'avrei ottenuta, che avevo già fatto le valigie per la Grecia [dove hanno girato il film]. E poi invece nulla. Ero devastata, e normalmente non me la prendo così tanto per un ruolo che non ottengo".

Questo perché la fase dei provini si era protratta alquanto, e l'attrice pensava fosse un segno positivo: "Avevo girato con gli altri attori per verificare la chimica tra di noi. Avevo avuti incontri su Zoom. E alla fine niente. Ho pianto tutta la notte. Ma è andata a Kate, che è grandiosa. E il giorno dopo ho avuto la chiamata per Meet Cute. E stavo per rifiutare, dissi loro 'Non voglio leggere niente. Faccio schifo. Nessuno mi vuole'".

Ma poi quello di Meet Cute si rivelò essere "un fantastico script", e "non lo avrei mai potuto portare sullo schermo se avessi ottenuto il ruolo in Knives Out. E questo serve a mostrarti ciò che è destino che accada. Anche se ero distrutta, ed ero convinta che avrei ottenuto quella parte".

"Non potrei esserne più felice adesso" conclude Cuoco "Certo all'epoca continuavo a pensare 'Diamine, reciterò con Daniel Craig, sarà fantastico' e poi non è accaduto, ma va bene così. Knives Out 2 sarà fantastico, Kate sarà fantastica. Era destino che il ruolo andasse a lei, e magari io potrò fare il provino per il terzo!".