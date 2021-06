Kaley Cuoco sbarca su Sky: ecco tutte le serie TV in arrivo con i nuovi canali

Come anticipato nei giorni scorsi, domani 1° giugno faranno il loro debutto su Sky due nuovi canali dedicati alla serialità: Sky Serie e Sky Investigation, posizionati rispettivamente al 112 e 114.

Sky Serie proporrà gli show più trasversali e "mainstream", dalle serie cult alle novità più attese del panorama internazionale, come L'assistente di volo - The Flight Attendant con Kaley Cuoco, apprezzato thriller targato HBO Max che vede la star di The Big Bang Theory nei panni di un'hostess alle prese con un misterioso omicidio.

Sky Investigation è invece descritto come una finestra sul mondo del crime: dal thriller al noir, passando per il poliziesco scientifico e le detective stories, saranno presenti una grande varietà di generi per abbracciare un pubblico quanto più largo possibile. Tra le novità più attese il poliziesco scientifico Coroner, la serie Bulletproof incentrata sui detective della NCA (National Crime Agency) e il crime drama Il Giustiziere con Éric Cantona.

Ecco la lista completa di tutte le serie TV in arrivo a luglio, compresa la programmazione di Sky Original e Sky Atlantic:

Sky Serie

L'assistente di volo - The Flight Attendant (dal 7 luglio)

I Luminari - Il destino nelle stelle (dal 7 luglio)

Primo soccorso (dal 10 luglio)

Sky Investigation

Coroner (dal 2 luglio)

Bulletproof (dal 4 luglio)

Avvocati di famiglia (dal 6 luglio)

Il giustiziere (dall'8 luglio)

Sky Original

I Hate Suzie (dal 3 luglio)

Sky Atlantic

City on a Hill, stagione 2 (dal 5 luglio)

Temple (dal 9 luglio)

Quali sono gli show che attendete di più? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, Kaley Cuoco ha commentato la scena di sesso "imbarazzante" di The Flight Attendant.