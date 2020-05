Kaley Cuoco: gli scatti più belli della star di The Big Bang Theory

Kaley Cuoco ha interpretato per ben 12 stagioni la bella Penny in The Big Bang Theory, un ruolo che ormai le si è cucito addosso.

L'attrice era tanto apprezzato sul set quanto lo è fuori: dà infatti sfoggio di tutto il suo fascino sul suo profilo Instagram, dove di tanto in tanto pubblica foto mai volgari ma sempre magnetiche. Soprattutto per i suoi fan!

In calce alla news è possibile dare un'occhiata ad alcuni dei suoi scatti più belli. Tra questi è impossibile non citare quello di ottobre 2018, dove veste con un top nero e un paio di jeans aderenti. Il suo sorriso è sempre raggiante!

Ancora a ottobre 2018, è molto carina quando indossa un vestitino giallo con una fantasia a cuoricini, che si abbina molto bene alla borsetta e alle scarpe.

A giugno 2018 pubblicizza gli indumenti sportivi di Goldsheep, ad aprile dello stesso anno la vediamo invece fare la diva (perché lei può!) a bordo piscina. Niente male pure lo scatto per Cosmopolitan, dove posa insieme ai suoi cavalli.

Per non parlare di quando si è presentata ai Critics' Choice Awards con uno scollatissimo abito rosa, molto sexy ed elegante.

The Big Bang Theory ha cambiato la vita di Kaley Cuoco, come dichiarato di recente dall'attrice stessa. A proposito della celebre sit-com statunitense, ecco 5 episodi di The Big Bang Theory da rivedere assolutamente!