Kaley Cuoco si schiera contro il razzismo su Instagram: l'accorato post della star

L'omicidio di George Floyd, il 46enne afroamericano soffocato dall'agente Derek Chauvin e da altri tre colleghi a Minneapolis, e le conseguenti rivolte negli Stati Uniti hanno reso gli ultimi giorni di maggio piuttosto tumultuosi: a schierarsi contro il razzismo numerose star, tra cui Kaley Cuoco.

La Penny di The Big Bang Theory ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto in bianco e nero, rappresentativo del movimento Black Lives Matter. L'attrice ha spiegato, nel messaggio che accompagna la foto, che si sarebbe presa un giorno di pausa dai social in segno di protesta. È possibile dare un'occhiata all'immagine in calce alla notizia.

Sono molte le figure di spicco che hanno espresso il loro dissenso in questi giorni, tra cui Lady Gaga e Madonna. Quest'ultime non hanno neppure mancato di muovere critiche nei confronti di Donald Trump, che secondo loro non offrirebbe altro che ignoranza e pregiudizio mentre continuano a essere prese vite nere. Parole forti, che vanno a macchiare l'operato già piuttosto discutibile del presidente degli Stati Uniti.

