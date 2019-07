Kaley Cuoco ha siglato un nuovo accordo esclusivo con Warner Bros. TV

Messo da parte il capitolo The Big Bang Theory, l'interprete di Penny Kaley Cuoco ha intenzione di continuare a collaborare con lo studio che ha prodotto la fortunata serie comedy andata in onda su CBS per dodici stagioni.

L'attrice ha firmato un accordo esclusivo pluriennale con Warner Bros. Television che le permetterà di produrre tramite il suo banner Yes, Norman Production. La Cuoco, come già era stato anticipato nel 2017 sarà inoltre protagonista e produttrice esecutiva di The Flight Attendant, show che sarà pubblicata sul servizio streaming di WarnerMedia.

The Flight Attendant è una serie thriller basata sull'omonimo romanzo di Chris Bohalian e include tra i produttori esecutivi anche Greg Berlanti, mentre alla sceneggiatura troviamo Steve Yockey (Supernatural).

"Amo il fatto che Warner Bros. sia la mia casa lontana da casa, e non potrei essere più entusiasta di questa incredibile e gratificante relazione professionale" ha dichiarato l'attrice, che sta inoltre producendo la serie animata su Harley Quinn targata DC Universe e che la vedrà come voce della protagonista.

Oltre a The Flight Attendant, il servizio streaming di WarnerMedia ha già in programma diversi show di alto profilo come Dune: The Sisterhood (sviluppata da Denis Villeneuve), Tokyo Vice con Ansel Elgort, Love Life con Anna Kendrick e una serie animata sui Gremlins.