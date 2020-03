Kaley Cuoco spera in una reunion di The Big Bang Theory in stile Friends

È tempo di andare avanti anche per gli attori di una serie già entrata nella storia della televisione come The Big Bang Theory: a suggerircelo è lo stesso Kunal Nayyar con un post. Kaley Cuoco però non è del tutto convinta e nel futuro della serie vede un reunion come avverrà con Friends.

Durante un'intervista ad ExtraTV ha scartato l'idea di un reboot, più o meno imminente, con un nuovo cast, affermando:

"Sai, ciò che mi auguro è che avvenga qualcosa di simile a questa reunion che stanno facendo per Friends. Spero davvero che per Big Bang prima o poi ci ritroveremo tutti insieme, per fare un episodio in cui parliamo della serie. Mi piacerebbe davvero partecipare a qualcosa del genere.

La reunion di Friends è ormai ufficiale, e consisterà in un unico speciale che consentirà al pubblico di ritornare a godersi la compagnia di Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc, che riprenderanno i rispettivi ruoli di Rachel, Monica, Chandler, Ross, Phoebe e Joey. Ancora non è presente uno script e non sappiamo su cosa si concentrerà lo speciale, ma dopo anni di richieste pressanti l'evento avrà finalmente luogo.

Per quanto riguarda The Big Bang Theory c'è da dire che un'operazione del genere appare veramente prematura, soprattutto se consideriamo che per convincere il cast di Friends a tornare ci sono voluti più di 15 anni. Forse Johnny Galecki, Jim Parsons e il resto del gruppo potrebbero essere più disponibili, e in questo caso potremmo aspettarci di vederli di nuovo nel salotto di Leonard tra qualche anno. Dopo tutto, viviamo in un'epoca di sequel, prequel, reboot, revival e chi più ne ha più ne metta. È quindi lecito aspettarsi che una serie così famosa come TBBT torni prima o poi. È un bene? O Leonard, Sheldon, Penny, Raj, Amy ed Howard si sono meritati il riposo dopo dodici stagioni?

Intanto Kaley Cuoco ha ammesso di essere ossessionata da Love is Blind, il nuovo reality di Netflix.