Kaley Cuoco, star di Big Bang Theory, è incinta: aspetta il primo figlio da Tom Pelphrey

Kaley Cuoco aspetta una bambina dall'attore Tom Pelphrey: la coppia ha annunciato la notizia sui social media nella giornata di ieri. La trentaseienne attrice di Big Bang Theory diventerà presto mamma per la prima volta e ha postato con gioia una serie di foto che la ritraggono insieme al compagno anche lui attore mentre festeggia la gravidanza.

Le immagini postate sui social includono uno sguardo al suo pancione, insieme a scatti di una torta farcita di rosa preparata per un'apparente festa per la rivelazione del sesso del nascituro. "La bambina Pelphrey arriverà nel 2023", ha scritto Cuoco nella didascalia del post. "Più che benedetta e al settimo cielo".

Pelphrey, interprete quarantenne noto per i ruoli nella serie di Prime Video Outer Range e nel film di Netflix Mank, ha anche lui postato delle foto della coppia felice sul suo account Instagram. "E poi è stato ancora più bello", ha scritto, aggiungendo una serie di emoji a forma di fiocco rosa. "Ti amo più che mai @kaleycuoco".

La Cuoco ha recentemente raccontato a Extra di aver incontrato Pelphrey in aprile all'anteprima dell'ultima stagione della serie Ozark, definendolo "assolutamente amore a prima vista". A maggio hanno fatto la loro prima apparizione pubblica come coppia alla cerimonia di Greg Berlanti per la Hollywood Walk of Fame.

"L'anno scorso è stato un anno difficile", ha dichiarato la Cuoco. "Ho incontrato Tom quest'anno e mi sono presa molto tempo per guardare dentro di me e capire che avevo bisogno di capire alcune cose e ho fatto molta terapia e riflessione su me stessa. Ho incontrato Tom al momento giusto".

La Cuoco, i cui lavori includono anche 8 Simple Rules, la serie di successo di HBO The Flight Attendant e la recente commedia romantica di Peacock Meet Cute, è stata precedentemente sposata con il tennista Ryan Sweeting e con l'equestre Karl Cook. Più recentemente, Cuoco ha raccontato i retroscena della sua relazione in The Big Bang Theory con il collega Johnny Galecki, confermando che i due erano una coppia all'epoca delle riprese delle prime stagioni della serie di successo.