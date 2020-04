Kaley Cuoco, star di The Big Bang Theory, mostra il suo infinito amore per gli animali

Kaley Cuoco, la Penny in The Big Bang Theory, dimostra il suo infinito amore per gli amici a quattro zampe. L'attrice, conclusa la dodicesima stagione di The Big Bang Theory, è adesso impegnata come doppiatrice nella serie animata di Harley Quinn.

Questa passione per gli animali è condivisa dal marito Karl Cook, ed insieme a loro vivono cinque cani: Norman, Shirley, Ruby, Blueberry e Tank. Le loro buffe espressioni e le coccole casalinghe denotano l'enorme affetto che l'attrice ha nei confronti dei suoi fedeli compagni di vita.

Ma non solo: oltre ai suoi amati cani, Kaley è anche la padroncina di un coniglietto nano di nome Simon, che ha una sua personale pagina Instagram ed è, a quanto si dice, viziatissimo dalla Cuoco. Con il "sostegno" di Simon sensibilizza le persone verso gli animali esotici, che sono spesso sconosciuti dalla maggior parte delle persone. Inoltre, insieme al marito, sono proprietari di un maneggio e condividono anche la passione per i cavalli.

La sua dedizione per gli amici a quattro zampe è palpabile anche al di fuori delle mura domestiche: Kaley Cuoco è un'attiva sostenitrice delle associazioni animaliste, e difende i diritti degli amici a quattro zampe tramite post che pubblica sulla sua pagina social. Inoltre coinvolge i suoi followers nelle campagne contro la violenza sugli animali e sponsorizza alcune associazioni che aiutano gli animali in difficoltà a trovare una casa.

Per quanto riguarda la sua carriera, Kaley Cuoco spera in una reunion di The Big Bang Theory, ipotesi forse troppo prematura per ora. Mentre Harley Quinn è cambiata in meglio grazie alla voce di Kaley Cuoco, che continua il suo successo nel DC Universe.