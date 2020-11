Kaley Cuoco, la star ricrea una delle scene più iconiche di The Big Bang Theory su TikTok

Uno degli elementi cardine di The Big Bang Theory è il rapporto tra Sheldon e Penny, che inizialmente è stato abbastanza instabile e altalenante ma poi è sfociato in un'amicizia tra le più belle e profonde di tutte le serie tv.

Così Kaley Cuoco è riuscita a ricreare una delle scene iconiche della sit-com su Tik Tok ovvero quella della tripla bussata alla porta di Sheldon. Non potendo contare sull'apporto di Jim Parsons, l'attrice ha scelto di farsi aiutare da Pierson Fodé, sua co-star in The Man from Toronto, una nuova action comedy che andrà in onda il prossimo anno. In questo esilarante video che potete vedere di seguito, gli attori hanno deciso di utilizzare l'audio originale rendendo il tutto ancora più incredibile.

Non è la prima volta che vediamo Cuoco rivisitare in qualche modo il mondo di The Big Bang Theory. All'inizio di quest'anno ha fatto un'apparizione sorprendente nella serie prequel Young Sheldon dove ha prestato la sua voce in un modo abbastanza unico. L'episodio vede il giovane Sheldon stesso (Ian Armitage) nel panico per un imminente gara di nuoto a scuola, e mentre cresce l'ansia per i batteri che si trovano nell'acqua, il bambino decide di parlare alla piscina che risponde proprio con la voce della Cuoco.

