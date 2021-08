Kaley Cuoco, la star di The Big Bang Theory svela il suo futuro dopo The Flight Attendant

Mentre proseguono i lavori per la seconda stagione de L'assistente di volo - The Flight Attendant, serie targata HBO Max il cui primo arco narrativo è disponibile in Italia tramite Sky, Kaley Cuoco ha svelato la sua nuova passione per la produzione dopo la recente esperienza dietro le quinte.

"Posso assolutamente immaginare un percorso in cui in futuro mi dedicherò esclusivamente alla produzione. Ho detto a Greg Berlanti e tutto il suo team, 'Voglio i vostri uffici'. Quindi, quando prenderanno il controllo di un edificio intero, voglio esserci anch'io. Questo è il mio obiettivo" ha dichiarato l'attrice (via Digital Spy).

La star di The Big Bang Theory ha ammesso che in passato non aveva alcun interesse nei confronti del lato produttivo della lavorazione degli show televisivi, ma tutto è cambiato dopo aver collaborato con HBO Max. "Ovviamente questa è stata la mia prima esperienza con la produzione. Ho imparato molto dai miei colleghi. Ho capito che non sapevo molte meno cose che pensavo, e quanto lavoro di squadra ci vuole per mettere in scena una serie."

"Mi fa avere un enorme rispetto per tutto ciò che va in onda perché so quanto sia difficile fare funzionare le cose. Mi ha reso molto meno critica. E ho grande gratitudine per ciò che accade dietro le quinte" ha aggiunto infine la Cuoco.

