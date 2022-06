Kaley Cuoco, la star di The Big Bang Theory ufficializza il divorzio da Karl Cook

Kaley Cuoco, la Penny di The Big Bang Theory ha formalmente divorziato da Karl Cook. I due avevano iniziato a frequentarsi verso la fine del 2016 e si erano poi sposati nel 2018 per poi decidere di separare le proprie strade dopo circa 3 anni.

Il divorzio della star di Big Bang Theory è stato annunciato nel settembre del 2021 e stando a quanto riportato da fonti certe, l'iter burocratico si è formalmente concluso.

Karl Cook è il figlio di un ricco imprenditore statunitense e per tale ragione aveva deciso di stipulare con la Cuoco un blindatissimo contratto prematrimoniale che ha di fatto semplificato la sentenza di divorzio. Inoltre nessuno dei due si trova in una situazione di svantaggio socioeconomico e, vista anche l'assenza di figli, non si è resa necessaria la richiesta di alimenti da parte di uno dei due coniugi. É stata negoziata solo la suddivisione degli animali della coppia.

La Cuoco, 36 anni, sembra essere rimasta molto scioccata dalla fine di questo suo secondo matrimonio, dopo quello contratto con il tennista Ryan Sweeting e ha promesso di non sposarsi mai più durante un'intervista con la rivista Glamour dello scorso aprile.

"Non mi sposerò mai più. Assolutamente no. Puoi letteralmente metterlo in copertina", ha dichiarato. "Mi piacerebbe avere una relazione duratura e un partner al mio fianco. Credo nell'amore perché ho avuto relazioni incredibili. So che è là fuori. Mi piace stare al fianco di qualcuno e godere della sua compagnia".

Attualmente l'ex Penny di The Big Bang Theory sta uscendo con l'attore di Ozark Tom Pelphrey.