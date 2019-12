Kaley Cuoco di The Big Bang Theory compie 34 anni e festeggia con un video

Kaley Cuoco è un'attrice molto amata dai fan delle serie TV, sia per il suo ruolo di Penny in The Big Bang Theory, interpretato per più di un decennio, sia perché sta per diventare la nuova Harley Quinn nella serie animata DC, in cui presterà la voce proprio al celebre personaggio.

La bella attrice ha compiuto l'altro ieri, il 30 Novembre, 34 anni ed ha festeggiato mostrando su Instagram il video degli auguri, con tanto di doppia torta di compleanno, da parte del cast di The Flight Attendant, la nuova serie HBO Max che la vedrà tra i protagonisti.

"Grazie a tutti, questa è stata un'esperienza incredibile. Non riesco a credere di aver compiuto gli anni in diretta", ha scherzato l'attrice, ripresa in video sul social network. Poi ha aggiunto: "È un sogno, non dimenticherò mai questo compleanno".

Come detto, l'attrice sarà la protagonista del nuovo show animato DC, e in una recente intervista la stessa Kaley Cuoco ha parlato del personaggio di Harley Quinn e della serie animata in generale, lasciando intendere che si tratterà di un prodotto piuttosto particolare: "Lo show è completamente senza controllo. Harley Quinn è un personaggio divertentissimo, ed è fuori di testa".

Naturalmente ci uniamo agli auguri di compleanno a Kaley Cuoco. Cosa vi aspettate dalla sua interpretazione di un personaggio peculiare come quello di Harley Quinn?