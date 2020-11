Kaley Cuoco, dopo The Big Bang Theory nessuna pausa: 'Bisogna mantenersi al passo'

Dopo essere stata per anni sul set di The Big Bang Theory insieme al suo ex Johnny Galeki non è stato facile dover abbandonare tutto e andare oltre, eppure Kaley Cuoco non ha voluto prendersi una pausa di riflessione.

"Prendermi una pausa mi avrebbe sicuramente spaventato. Inoltre, vieni facilmente dimenticata, devi mantenerti al passo ed essere rilevante, ma devi anche sapere quando ti stai spingendo oltre. È una linea sottile", ha dichiarato a The Hollywood Reporter, parlando dei suoi impegni passati e futuri.

Ha poi ammesso di essere rimasta con lo stesso team di agenti e manager dall'età di 15 anni: "Durante gli ultimi anni di Big Bang mi dicevano tutti 'forse dovresti iniziare a pensare ai prossimi passi da compiere'. Sapevano che non avevo piani. È stato uno dei miei manager a dirmi di iniziare a cercare un articolo o un libro che mi interessasse. Una sera stavo guardando le nuove uscite tra i libri di Amazon e ho visto The Flight Attendant".

La nuova serie la vedrà protagonista nei panni di un'assistente di volo coinvolta in un omicidio e a quanto pare il progetto l'ha conquistata subito, dato che è stata lei a chiedere al suo avvocato di acquistarne i diritti del libro per farne una serie: "Non avevo ancora letto il libro e tutto d'un tratto ho ricevuto i diritti. Ho pensato: 'Entrerò nell'ufficio di Peter Roth [capo di Warner Bros Tv] e gli dirò 'Hey, facciamo questa cosa'".

The Flight Attendant debutterà il 26 novembre su HBO Max e l'attrice ha avuto modo di raccontare un divertente aneddoto con protagonisti Roma e i suoi capelli in fiamme.