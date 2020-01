Kaley Cuoco di The Flight Attendant racconta un suo piccolo incidente avvenuto sul set

Sono passati diversi mesi da quando avevamo letto che Kaley Cuoco sarebbe stata protagonista di The Flight Attendant. Mentre aspettiamo di vedere un primo trailer, l'attrice ha rivelato ai suoi fan su Instagram un piccolo incidente avvenuto in compagnia dei suoi colleghi.

Kaley Cuoco ha così deciso di rivelare attraverso un video, che potete trovare in calce alla notizia, una disavventura che le è capitata in un locale di Roma, dove si trovava per le riprese dello show: "Sentivo un odore come di toast bruciati, infatti ho pensato che puzza, finché non ho visto una mia amica con gli occhi sbarrati e ad un certo punto questa persona si precipita verso di me e inizia a darmi dei colpi, pensavo mi stesse attaccando. Poi sento qualcuno dire fuoco fuoco fuoco, e sono così narcisista che dentro di me penso si sono Miss Cuoco, volete una fotografia insieme? Credevo stessero dicendo Cuoco Cuoco Cuoco".

Dopo aver spiegato ai suoi fan l'incomprensione riguardo le due parole, rivela che ha finalmente capito di avere un problema ai capelli, che avevano preso fuoco: "Per fortuna avevo i capelli tirati su e non avevo usato nessun prodotto, ma hanno preso fuoco lo stesso". La vicenda per fortuna si è conclusa subito, Kaley Cuoco è riuscita a spegnere le fiamme e ha deciso di riprendere a festeggiare con i suoi colleghi come se nulla fosse.

Ricordiamo che l'attrice sarà protagonista di una serie che andrà in onda su HBO Max nel corso del 2020, se cercate altre informazioni vi segnaliamo questa intervista a Kaley Cuoco riguardo The Flight Attendant.