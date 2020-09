Kang Il Conquistatore, prima di Ant-Man 3 sarà in Loki? Scopriamolo insieme

Nelle scorse ore è stato annunciato che Kang il Conquistatore interpretato da Jonathan Majors sarebbe apparso in Ant-Man 3 e ora sembra sempre più probabile che il suo ingresso nel Marverl Cinematic Universe avverrà attraverso la serie Loki.

Sappiamo che il terzo capitolo di Ant-Man non verrà rilasciato prima dell'ottobre 2022, a meno che i Marvel Studios non scelgano di scambiarlo con Black Panther 2 la cui produzione a causa della morte di Chadwick Boseman appare sempre più incerta.

Questo ci fa presupporre che il personaggio potrebbe quindi essere introdotto prima attraverso la serie targata Disney+. Come sappiamo Kevin Faige ha sempre tentato di sostenere il più possibile la segretezza per i suoi lavori e l'annuncio di un personaggio così importante con tanto anticipo, fa presupporre che i piani sul suo conto siano molto più grandi di quanto possiamo immaginare.

L'annuncio ufficiale del coinvolgimento di Jonathan Majors in Loki potrebbe arrivare al momento dell'inizio delle riprese. Non sappiamo ancora se l'attore apparirà come uno degli agenti della TVA che in qualche modo riuscirà successivamente a trasformarsi nel villain Kang, o se forse la Marvel sta pianificando di trasformarlo in Kang a pieno titolo già nelle serie. In ogni caso, restiamo in attesa di ulteriori novità.

Intanto secondo una nuova teoria Loki potrebbe rivisitare i vecchi film dell'MCU. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.