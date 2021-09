Kang vs Thanos, chi è più forte? Il villain di Loki a confronto con il Titano Pazzo

La prima stagione di Loki ha introdotto un personaggio molto importante: Kang. Secondo quanto si dice quest'ultimo, o almeno una sua versione, potrebbe scatenare una guerra Multiversale. Ma la domanda è: quanto è forte il Kang di Loki? E soprattutto, sarebbe abbastanza potente da sconfiggere Thanos? Ecco cosa sappiamo.

Kang il Conquistatore non è molto potente nei comics. Tuttavia ha dalla parte i suoi viaggi "nel tempo", ed è una persona con una grande intelligenza. E' molto abile nella manipolazione, e ha grandi qualità nel combattimento. Tuttavia è un essere umano.

Thanos, bisogna ricordarlo, è un Eterno, ed è molto più potente di altri personaggi che abbiamo conosciuto anche senza le Gemme dell'Infinito. Bisogna considerare dunque che Thanos è immortale e ha delle forze e una velocità sovrumane. Tante le sue qualità: abilità telepatiche, manipolazione della materia, dell'energia, e volo. Inoltre il personaggio è dotato di grande intelligenza.

Da queste due descrizioni dovrebbe essere chiaro chi dovrebbe essere il più forte: Thanos. Il Titano Pazzo, infatti, vincerebbe in ogni caso. Certo, un'opzione a Kang resta: andare a quando Thanos era appena nato e ucciderlo. Ma per il resto, per lui sarebbe meglio scappare!

Intanto i fan attendono la seconda stagione dello show dedicato al Dio dell'Inganno, anche se sono recentemente arrivate delle dichiarazioni di Kevin Feige un po' scoraggianti: potrebbe esserci un ritardo nella produzione di Loki 2?