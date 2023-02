Kanye West, la BBC annuncia un documentario e un podcast sulla vita di Ye

La BBC ha realizzato We Need to Talk About Kanye, documentario che esplora la vita di Kanye West (celebre rapper e produttore discografico statunitense, anche noto con lo pseudonimo di Ye). Ad accompagnare il lungometraggio ci sarà anche The Kanye Story, podcast diviso in otto parti.

Il documentario sarà diretto da Mobeen Azhar, giornalista investigativo vincitore del premio BAFTA e già produttore del documentario Battle for Britney, sempre della BBC. Stando alle indiscrezioni, il lasso temporale approfondito sarà quella della campagna elettorale statunitense nel 2004, in cui West, con i suoi ripetuti comportamenti antisemiti, ha suscitato l'indignazione popolare. Il lavoro di Azhar sarà delineare il percorso complesso che ha portato il cantante a diventare uno tra gli artisti più famosi della sua generazione e dell'intera storia musicale. Tuttavia, i guai non sono ancora finiti: basti pensare al ban da parte di Twitter dell'account di Kanye West.

We Need to Talk About Kanye andrà in onda su BBC Two: prodotto da Forest, distribuito da Abacus Media Rights e commissionato dal Capo della musica popolare Jonathan Rothery, sembra destinato a riscuotere un grande successo; a ciò si aggiungono Stefan Mattison (regista) e l'accoppiata Catey Sexton-Jez Lee (produttori esecutivi). La BBC ha già realizzato un lavoro simile con un documentario e un podcast su Shamima Begum, l'adolescente britannica che, arrivata in Siria per unirsi all'organizzazione islamica dell'ISIS, si è vista revocare la cittadinanza.

La data di uscita non è ancora stata annunciata. Se volete rimanere aggiornati sulla vita dell'artista originario di Atlanta, i social fanno al caso vostro: Kanye West arriva finalmente su TikTok, ed è già virale.