Kanye West è pronto a tornare: ecco la data di uscita di Donda

Ora è ufficiale, Kanye West è pronto a tornare sulla scena. Il rapper 44enne ha confermato che tra pochissimi giorni uscirà "Donda", il suo decimo album in studio che porta il nome della mamma scomparsa nel 2007.

L'annuncio è arrivato un trailer pazzesco, che può essere visualizzato attraverso il player presente in apertura, mostrato nel corso della gara 6 delle finals di NBA. Una della canzoni che andrà a comporre la tracklist di Donda, No Child Left Behind, è stata la colonna sonora di uno spot di Beats con protagonista la velocista Sha'Carri Richardson, ovvero la donna più veloce d'America.

Donda sarà disponibile sulle piattaforme di streaming e nei negozi a partire da venerdì prossimo, 23 Luglio 2021. Secondo le indiscrezioni raccolte, si tratterà di un album ricco di collaborazioni, tra cui figurano Travis Scott, Playboy Carti, Baby Keem, Tyler the Creator, Future, Griselda, Don Toliver e Post Malone.

Nessuna informazione sullo stile: l'LP Jesus Is Born, lanciato due anni fa da Kayne West, era ispirato al gospel. Tra pochi giorni ne sapremo di più su Donda.

Di recente anche Netflix ha annunciato un documentario su Kayne West, le cui riprese sarebbero iniziate oltre 20 anni fa e permetteranno ai fan di vedere filmati mai visti prima.