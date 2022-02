Kanye West ha una nuova relazione (aperta): ecco con chi

Proprio nelle scorse ore Kim Kardashian e Pete Davidson ha ufficializzato la loro relazione e ora, Kanye West esce allo scoperto con la sua nuova fiamma. Stiamo parlando di Julia Fox, un'attrice italo-americana divenuta celebre soprattutto per il film Diamanti Grezzi.

I due si starebbero frequentando ormai da diverse settimane ma stando ai ben informati sui fatti, avrebbero deciso di intraprendere una relazione non esclusiva, bensì essere una coppa aperta.

"Il loro legame trascende le norme tipiche perché sono esseri evoluti che vogliono solo essere felici l'uno con l'altro", ha detto un amico del cantante. "Non c'è gelosia e nel loro rapporto non esistono vibrazioni negative".

Julia Fox è stata di recente vista al party per la presentazione del nuovo album di Kanye West, Donda 2, e il suo attillatissimo abito nero ha fatto strabuzzare a molti gli occhi per la sua incredibile somiglianza fisica proprio con l'ex moglie del rapper Kim Kardashian.

Entrambi ormai sembrano aver voltato pagina dopo il burrascoso divorzio di cui si sono resi protagonisti, sarà interessante vedere se in un prossimo futuro la coppia sarà in grado di trovare un accordo, almeno per il bene dei loro figli, o se la loro sarà una lunga e complessa causa legale sul modello Pitt-Jolie.