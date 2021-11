Kanye West si scusa pubblicamente con Kim Kardashian: 'Ho fatto cose inaccettabili'

Solo alcuni giorni fa era spuntata la notizia della frequentazione tra Kim Kardashian e Pete Davidson e ora, Kanye West ha deciso di scusarsi pubblicamente con la sua ex moglie per tutti gli errori commesse nel corso della loro relazione.

Dal palco dell'evento benefico Thanksgiving Eve di Los Angeles Mission, il rapper ha rivelato che il suo unico sogno è quello di ricostruire la sua famiglia e di vederla finalmente unita e felice.

"Tutto quello a cui penso, tutti giorni, è come riunire di nuovo la mia famiglia e guarire il dolore che ho causato. Ho reso me e la mia famiglia un bersaglio per non essere allineati con la politica dominante di Hollywood e questo ha messo a dura prova il nostro matrimonio".

In queste parole si scorge piuttosto chiaro il riferimento ai suoi legami con Donald Trump, politico da cui la sua ex moglie ha sempre voluto prendere le distanze. Successivamente Kanye West ha aggiunto: "Mi sono candidato alla presidenza senza avere una preparazione adeguata né alleati al mio fianco. Ho fatto cose inaccettabili come marito e ho imbarazzato la mia famiglia".

Insomma, pare proprio che il cantante sia pronto a tentare il tutto e per tutto con la sua ex moglie nel desiderio di riconquistarla. Il divorzio tra Kanye West e Kim Kardashian è stato reso noto solo lo scorso febbraio, chissà se questo mea culpa del rapper permetterà alla coppia di ritrovarsi nuovamente.