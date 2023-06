Kanye West: in streaming l'episodio pilota della serie HBO mai andata in onda

Nel 2007, Kanye West aveva sviluppato una sit-com per HBO simile a Curb Your Enthusiasm. Non ha mai visto la luce, ma ora i fan possono vedere l'episodio pilota. La serie, intitolata A Little Inappropriate, non è mai andata in onda sulla HBO. Tuttavia, l'episodio pilota inedito è stato recentemente caricato su Vimeo dal produttore Larry Charles.

L'episodio pilota è ancora incompleto, ma contiene 28 minuti di girato. L'episodio ruota attorno alla visita di Kanye a un fan per la Make-A-Wish Foundation, solo per scoprire che il bambino non è malato. Oltre a West, l'episodio pilota presenta anche una serie di guest star di rilievo, tra cui gli artisti GLC e Don C, oltre agli attori Jeff Garlin, JB Smoove, Wyatt Cenac e Kym Whitley.

La serie sarebbe stata proposta alla HBO nel 2007. In un'intervista rilasciata a Vulture nel 2013, il comico Wyatt Cenac ha fatto notare che Kanye sapeva di non essere un grande improvvisatore, ma voleva affidare lo show a talenti migliori per aiutarlo a completare il progetto.

"Kanye sapeva di non essere un buon improvvisatore", ha detto Cenac. "Aveva letto qualcosa sul fatto che la produzione di Seinfeld si circondasse dei talenti migliori in circolazione e che in questo modo è sempre stato all'altezza della situazione. E così questa era la sua speranza".

Tuttavia, secondo Cenac, la HBO non ha gradito la mancanza di Kanye nella serie: "La HBO ha detto: 'Non abbiamo pagato per uno show con questi sconosciuti. Trovate un modo per inserire un po' di Kanye", ha proseguito il comico, aggiungendo che alla fine la HBO si è ritirata dal progetto.

La vita di Kanye West è stata raccontata in un documentario uscito su Netflix intitolato jeen-yuhs: A Kanye Trilogy, di cui potete leggere la sinossi:

"Ventun anni fa Clarence "Coodie" Simmons incontra Kanye West e vede in lui qualcosa di speciale, così si trasferisce da Chicago a New York per documentare l'ambizioso percorso di Ye nel mondo del rap. Nessuno immaginava davvero dove li avrebbe portati quel viaggio".