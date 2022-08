Kaos, Debi Mazar sarà Medusa nella serie Netflix con Jeff Goldblum

Un ruolo mitologico attende la star di Entourage, Debi Mazar, che farà parte del cast della nuova e attesa serie Netflix Kaos. L'attrice sarà infatti Medusa nello show del creatore di End of the F***ing World, Charlie Covell, che include nel cast anche altre star del calibro di Jeff Goldblum, Janet McTeer e David Thewlis.

Jeff Goldblum ha sostituito Hugh Grant, che ha dovuto abbandonare il progetto a causa di altri impegni lavorativi.

La star di Jurassic Park sarà Zeus nello show attualmente in produzione in Spagna e descritto come una 'interpretazione audace, cupamente comica e contemporanea della mitologia greca, che esplora l'amore, la vita e il potere degli inferi'.



Kaos è stata ordinata lo scorso anno, dopo un primo annuncio risalente al 2018. Debi Mazar è una delle attrici maggiormente attive a Hollywood, dopo un inizio di carriera come make up artist. Grazie al suo talento per il ballo e alla conoscenza di Madonna, Mazar ha ottenuto diverse parti in film come Quei bravi ragazzi, Malcolm X, Pallottole su Broadway, Beethoven 2, Batman Forever e Collateral, lavorando soprattutto nel cinema indipendente. Attualmente recita nella serie Il Pentavirato al fianco di Mike Myers. Nel 2020 Debi Mazar ha annunciato di essere positiva al Coronavirus, proprio nel periodo in cui scoppiò la pandemia di COVID-19 in tutto il mondo.



Scritta e prodotta da Charlie Covell, Kaos è prodotta da Katie Carpenter e Harry Munday.