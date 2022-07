Kaos, Jeff Goldblum sostituisce Hugh Grant nella nuova serie Netflix

Vi ricordate Kaos, la nuova serie Netflix con Hugh Grant? Beh, lo show avrà un nuovo protagonista: l'attore di Jurassic World: Dominion Jeff Goldblum.

L'Olimpo avrà un nuovo Dio, qualcuno che è già abituato a regnare sugli altri (ve lo ricordate in Thor: Ragnarok nei panni del Gran Maestro?): Jeff Goldblum rimpiazzerà Hugh Grant come protagonista di Kaos, la nuova serie prodotta da Netflix che attinge alla mitologia greca per creare le sue storie.

Descritta come una versione moderna "coraggiosa, comica e dark" della mitologia greca, Kaos esplorerà l'amore, il potere e la vita negli Inferi. "Nulla è sacro in questa nuova forma dei miti greci (pensate agli Dei in tuta, e non con le toghe), eccetto la slealtà e l'arroganza di un gruppo di Dei poco coerenti e le loro macchinazioni cosmiche... Alcune cose non cambiano mai" si legge nella sinossi fornita da Deadline.

E per quanto riguarda Goldblum, l'attore interpreterà uno Zeus "apparentemente onnipotente, ma disperatamente insicuro e vendicativo che si gode da tempo il suo status di Re degli Dei. Questo però finché non si sveglierà una mattina e scoprirà una ruga sulla fronte. In preda alla nevrosi, inizia per lui uno stato di paranoia. Zeus si convincerà che la sua caduta è vicina, e inizierà a vederne ovunque i segni".

Scritto e ideato da Charlie Covell, Kaos avrà 8 episodi, le cui riprese inizieranno verso la fine dell'estate, mentre non abbiamo ancora una data d'uscita.