Karen e Foggy moriranno in Daredevil: Born Again? La nuova teoria

Con la ripresa della produzione di Daredevil: Born Again dopo l'iniziale stop a causa del cambio di direzione della serie, abbiamo avuto la conferma della presenza di Karen e Foggy, personaggi di ritorno dalla serie Netflix che inizialmente non sarebbero dovuti tornare. Tuttavia, alcuni insistenti rumor indicano che i due alleati di Matt moriranno.

Dato che lo show adesso potrà fare riferimento alle prime tre stagioni di Daredevil, originariamente trasmesse in streaming da Netflix, questo ha portato alla pubblicazione di decine di foto del set, che hanno rivelato ogni tipo di informazione sulla produzione in una sola settimana. Le foto hanno già rivelato gli apparenti debutti in live-action di Tigre Bianca e Muse, e hanno anche riunito i tre grandi protagonisti di Daredevil: Matt Murdock (Charlie Cox), Karen Page (Deborah Ann Woll) e Foggy Nelson (Elden Henson).

I fan di lunga data del personaggio e dei suoi adattamenti live-action non stanno più nella pelle, visto il recente successo non solo nel far riprendere a Cox il ruolo dell'Uomo senza Paura, ma anche nel far sì che Daredevil: Born Again sia stato effettivamente trasformato nella quarta stagione della serie originale di Daredevil dopo una serie di cambiamenti creativi.

Tuttavia, se c'è una cosa che si sa della serie di fumetti da cui è tratto Daredevil: Born Again, è che Murdock ha bisogno di un evento traumatico per entrare nella sua spirale negativa. Nella storia del fumetto, questo accade dopo che Karen Page vende l'identità di Daredevil per procurarsi dell'eroina.

Anche se i Marvel Studios hanno iniziato a rilasciare programmi TV-MA, questa premessa sarebbe un po' troppo estrema per lo streamer di proprietà della Disney ed è assolutamente plausibile che decidano di cambiare le cose. Non solo sappiamo che Muse apparirà nella serie, ma anche che Bullseye tornerà. Se ripensate ai momenti finali della terza stagione di Daredevil, ricorderete che Bullseye (Wilson Bethel) si era rotto la schiena e aveva affrontato un intervento chirurgico. Ora che è tornato, potrebbe essere in cerca di vendetta.

Le voci che si stanno spargendo in questi giorni indicano infatti che molto probabilmente l'evento traumatico scatenante sarà la morte di Karen e Foggy, che inizialmente sarebbe dovuta avvenire fuori scena, ma ora che gli interpreti sono entrati a far parte del cast l'evento potrebbe essere messo in scena a tutti gli effetti.

Al momento non c'è alcuna conferma, che probabilmente arriverà solo con la messa in onda degli episodi su Disney+ nel 2025.