Karen Obilon di NCIS entra a far parte del cast di Doom Patrol 2

Siamo tutti in attesa di scoprire la data di uscita delle avventure inedite di Chief, Cyborg e gli altri, nel frattempo continuano le notizie sulle ultime aggiunte al cast di Doom Patrol 2: questa volta parliamo di un volto conosciuto da tutti i fan dello show procedurale poliziesco NCIS.

Secondo quanto riporta Deadline l'ultima aggiunta alla nutrita schiera di interpreti dello show è l'attrice americana Karen Obilon, nella parte di Roni Evans. La testata online la descrive come un veterano di guerra che è entrato in contatto con Vic Stone durante le riunioni di un gruppo di supporto per individui che soffrono di PTSD, disturbo da stress post-traumatico.

Per alcuni fan si tratterebbe della versione femminile di Ronald Evers, individuo apparso nel numero 132 della collana di fumetti intitolata "Tales of the New Teen Titans", anche Ronald è collegato al personaggio di Cyborg, infatti dopo aver scoperto che gli STAR Lab vendono tecnologia ed equipaggiamento cibernetica ai militari, Ronald decide di piazzare una bomba in uno degli istituti di ricerca del gruppo, venendo però sconfitto da Cyborg.

Siamo sicuri che nelle prossime settimane scopriremo qualcosa in più sul personaggio, nel frattempo vi consigliamo di leggere la nostra recensione della prima stagione di Doom Patrol, disponibile in Italia nel catalogo di Amazon Prime Video.