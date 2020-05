Karina Cascella mette in mostra le curve su Instagram in isolamento

Karina Cascella non si è fatta trovare impreparata alla fase 2, e proprio nel lunedì che ha segnato l'allentamento delle misure di restrizione da parte del Governo, ha stuzzicato i fan di Instagram con una serie di fotografie in cui ha messo in bella mostra le sue curve.

L'opinionista si è fatta prima fotografare in giardino, con addosso un abito sexy e trasparenze che hanno stuzzicato i follower, che hanno immediatamente posto l'attenzione sulla scollatura profondissima. "Avevo pensato di uscire per la spesa così. Vediamo chi ci crede davvero" scrive in una delle fotografie, mentre su un'altra afferma che "sono una donna molto generosa e altruista... infatti anche stasera con questa foto, darò modo a tutte le frustrate di sfogarsi. Un consiglio però vorrei darlo a tutte coloro che per sentirsi meglio, girano in ogni profilo ad offendere “gratuitamente” gli altri.. Se ricordaste più spesso che, su questa terra, siamo solo di passaggio e che questa vita non è eterna, forse riuscireste ad essere più umili e meno cattivi" scrive.

In risposta ad alcuni commenti dei fan, Katrina non fa altro che stuzzicare ulteriormente i follower: "la foto ci sta, uscire... la vedo dura..." scrive, salvo poi chiedere ai seguaci un consiglio.

