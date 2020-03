Karl Urban rivela che il cane Terror sarà presente nella seconda stagione di The Boys

Oltre alla conferma del maggiore spazio a Black Noir in The Boys 2, Karl Urban fa sapere a tutti gli appassionati della storia ideata da Garth Ennis che nel corso delle puntate faremo la conoscenza del cane di Butcher.

Durante il Chicago Comic & Entertainment Expo, l'attore interprete del protagonista della serie ha risposto alle numerose domande del pubblico, che chiedevano maggiori informazioni sulla seconda stagione della serie di successo presente nel catalogo di Amazon Prime Video. In particolare un fan ha domandato se nelle prossime puntate inedite avremmo potuto fare la conoscenza del famoso cane di Butcher, Terror.

Ecco la risposta di Karl Urban: "Amerai la seconda stagione. Se ti piace Terror amerai la seconda stagione. Terror fa assolutamente una comparsa nella stagione". In molti erano rimasti delusi dalla decisione dello showrunner Eric Kripke di eliminarlo dalla prima stagione, a causa dei numerosi problemi che un cane avrebbe causato in un set. Alla fine anche lo showrunner ha deciso di affrontare questi problemi, confermando la presenza di Terror in una puntata dello show interamente dedicata a lui.

Dopo aver scoperto la data dell'anteprima della seconda stagione di The Boys, rimaniamo in attesa di conoscere quando potremo vedere gli episodi inediti dello show, che secondo diversi rumor dovrebbe arrivare entro fine del 2020.