Karl Urban di The Boys ha un messaggio per il Coronavirus

La serie di Eric Kripke non ha mai cercato di abbassare i toni, come potete vedere in questa compilation di The Boys. Sullo stesso stile vi segnaliamo questo post di Instagram condiviso da Karl Urban, interprete di Billy Butcher nello show.

Il protagonista della serie presente nel catalogo di Amazon Prime Video ha abbracciato del tutto lo spirito del suo personaggio, come potete vedere dalla foto che ritrae Karl Urban e che trovate in calce alla notizia. L'attore ha quindi scritto questo messaggio per i suoi fan: "Fck u Covid19. Rimanete in isolamento e state al sicuro".

Il post, fatto per ricordare a tutti di rimanere nelle proprie abitazioni per risolvere l'emergenza attuale, ha ricevuto più di 65 mila Mi Piace, mentre nei commenti sono presenti numerosi messaggi in cui i fan ringraziano l'attore per il suo impegno nel cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica. Nel frattempo continuano i lavori sull'attesa seconda stagione dello show, come avete letto in una precedente notizia nelle puntate inedite faremo la conoscenza di un nuovo personaggio in The Boys 2, di nome Stormfront e interpretato da Aya Cash.

Non sappiamo ancora quando verrà trasmessa la stagione inedita dello show, in cui seguiamo le vicende di Billy Butcher, Hughie e degli altri intenti a sfidare i supereroi guidati da Homelander, inquietante personaggio con il volto di Antony Starr.