Karla Souza nel cast di 'El Presidente', serie Amazon sullo scandalo del FIFA Gate

L’attrice messicana, conosciuta perlopiù per aver preso parte allo show televisivo de Le regole del delitto perfetto al fianco del premio Oscar Viola Davis, farà parte del cast artistico del serial sviluppato da Amazon “El Presidente”.

Andrés Parra (Escobar: El Patrón del Mal) e Paulina Gaitán (Diablo Guardian) faranno parte del progetto il cui arco narrativo si snoderà nel corso di otto episodi. La serie sarà prodotta dalla compagnia Fabula di Pablo Larrain (Jackie) – una delle società di produzione di alto profilo nell’America Latina –, da Gaumont e da Argentina Kapow. Armand Bo, sceneggiatore di Birdman, è stato chiamato a dirigere la serie e a rivestire il ruolo di produttore esecutivo.

El Presidente sarà inspirato ai personaggi e agli eventi realmente accaduti nel 2015 con lo scandalo di corruzione che prese il nome di “FIFA Gate”. Ambientato su uno scenario di città latinoamericane, statunitensi ed europee la serie esplorerà gli avvenimenti dalla prospettiva di un piccolo club cileno di calcio il cui presidente uscirà dall’anonimato per diventare un giocatore chiave in un affare di corruzione del valore di 150 milioni di dollari per mano del presidente della federazione calcistica argentina, Julio Grondona.

El Presidente verrà distribuita sul servizio streaming di Amazon in più di 200 Paesi in cui è possibile usufruire di Prime Video. Pablo Iacoviello, a capo delle acquisizioni dei contenuti dell’America Latina per conto di Amazon Prime Video, ha così dichiarato:

“Siamo molto felici di portare El Presidente su Prime Video, un titolo che consolida il nostro impegno nel produrre interessanti storie locali raccontate dai migliori talenti del posto per i nostri abbonati sparsi per il mondo. El Presidente presenta una storia ricca di corruzione e di bugie su una delle religioni più grandi dell’America Latina: il calcio”.

A queste dichiarazioni hanno fatto seguito quelle del regista Armando Bo:

“El Presidente mostrerà al mondo, con un carico di ironia, come lo sport più amato di tutti sia nei fatti un business multimiliardario guidato da una ridicolosa malavita che non abbiamo mai visto prima: la mafia del calcio”.

