Karma's World: Netflix a lavoro sulla nuova serie animata ideata da Ludacris

Netflix ha messo in cantiere una nuova produzione animata, si tratta di Karma's World, una serie ideata dal rapper, attore, produttore, imprenditore e filantropo americano Chris 'Ludacris' Bridges.

Fin qui sono stati ordinati 11 episodi da quaranta minuti che saranno rivolti ad un pubblico di età compresa tra i 6 e i 9 anni. La serie che narra la storia di una giovane ragazza nera che trova la sua voce e la usa per cambiare il suo mondo, è stata ispirata dalla figlia maggiore del rapper chiamata proprio Karma, grazie alla quale nel 2009 è stata fondato un sito interattivo per bambini.

"Ho ottenuto molti risultati nella mia vita, ma tutto ciò che ho vissuto sembra aver portato a questo punto in cui posso lasciare un'eredità per tutte le mie figlie", ha detto Ludacris in una recente dichiarazione. "Karma's World è una di quelle eredità. Spero che questa serie mostri ai bambini che ci sono molti modi per superare le situazioni difficili. Questo spettacolo farà progredire la cultura hip hop e mostrerà alle ragazze che hanno il potere di cambiare il mondo. Questo progetto ha richiesto molto tempo e non vedo l'ora di portare Karma’s World al mondo intero".

La sinossi ufficiale della serie recita: "Karma's World segue Karma Grant, 10 anni, aspirante artista musicale e rapper con un grande talento e un cuore ancora più grande. Intelligente, resiliente e profondamente empatica, Karma dedica la sua anima alla scrittura di canzoni, incanalando i suoi sentimenti in rime intelligenti con passione, coraggio e il suo caratteristico umorismo. In questa serie, Karma sta solo iniziando a cogliere l'incredibile potere emotivo che le parole e la musica possono avere. Non vuole solo condividere la sua musica con il mondo ... vuole cambiare il mondo!"

