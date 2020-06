Kasia Smutniak, su Instagram crea il filtro #Beautyligo che simula la vitiligine

Circa un anno fa Kasia Smutniak rivelava al mondo, attraverso i social, di avere la vitiligine, una particolarità della pelle che consiste nell'alterazione della pigmentazione, che fa apparire la carnagione in maniera non uniforme.

Dallo scorso agosto, dopo aver dapprima temuto che il suo scatto potesse in qualche modo "minare" la sua carriera professionale, si è poi messa al lavoro per realizzare un filtro Instagram capace di donare a tutti una pelle con la vitiligine. L'ha chiamato #Beautyligo, e trasmette un prezioso messaggio per omaggiare la diversità e per avvicinarsi a chi questa particolarità ce l'ha davvero e vuole sentirsi accettato dal resto del mondo: "un giorno ho pensato: 'Esistono centinaia di filtri Insta che ti rendono più bello, più brutto, più gatto, più astronauta o più non so che cosa… perché non fare un filtro di bellezza che ti fa vedere come saresti con la vitiligine'?"

Nella didascalia del post Kasia Smutniak commenta così il suo percorso di accettazione della malattia della pelle: "Non è passato nemmeno un anno da quando ho postato la mia prima foto con la vitiligine. Quel momento di timore e di incertezza per il “dopo”, non lo scorderò mai. Da un lato ero fiera di aver mostrato una nuova me, dall’altro avevo paura di non essere accettata, nel mio lavoro per esempio o di sentirmi derisa, osservata. E sapete cosa è successo dopo? Nulla. Non è successo proprio nulla. O meglio, nulla di eclatante. Sono arrivati tanti commenti di sostegno e di condivisione. E ne sono seguiti altri e altri ancora, ma soprattutto, io ho smesso di vedere le macchie. Proprio come i nei. Sai che ci sono, però non ci fai tanto caso. Perché è naturale e fanno parte di te. Oggi posso dire che la vicinanza delle tante persone con la mia stessa 'particolarità' è stata preziosa per il mio percorso".

L'iniziativa dell'attrice è stata molto apprezzata dai followers, ed alcuni hanno tratto coraggio dal gesto ed hanno ringraziato Kasia per aver dato voce al problema in questo modo nuovo. E qualcuno giustamente commenta "Tesoro ma te saresti bella anche con una busta della spazzatura in testa".

Sui social ormai si fanno un sacco di cose: Instagram per Fedez è il posto dove mostrare una querela, ma anche un po' meno personali, come Elettra che si scaglia contro chi festeggia il #Blackouttuesday asserendo che sotto sotto poi sono i peggio razzisti e molti non sanno nemmeno di cosa parlano.